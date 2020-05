Lufthansa-Piloten streiken erneut

Bisher konnten Lufthansa-Piloten ab 55 Jahren in Frührente gehen und nutzten diese Möglichkeit im Durchschnitt mit 59 Jahren. Das Management hält das alte System nicht länger für finanzierbar, will das Antrittsalter schrittweise auf 61 Jahre anheben und hat den entsprechenden Tarifvertrag Ende 2013 gekündigt. Die Folge: Seinerzeit bereits angestellte Kapitäne erhalten diese Frührente noch bis 2016 unter der alten Bedingung. Berufsanfänger gehen dagegen leer aus, bis es eine neue Einigung gibt. Die Gewerkschaft Cockpit pocht auf Gleichbehandlung und verweist auf lange Flüge und Nachtschichten, die an der Gesundheit nagen.

Am Gewinn nagen auf jeden Fall die Flugausfälle. Allein der dreitägige Ausstand im April legte 3800 Flüge lahm und verbrannte nach Konzernangaben 60 Millionen Euro Gewinn. Der jüngste Streik wird weitere zwei bis vier Millionen Euro operativen Gewinn verheizen, so erste Schätzungen des Luftfahrtanalysten Dirk Schlamp von der DZ Bank. Dabei handelt es sich allerdings nur um direkte Belastungen. Schlamp: „Ein weiterer Negativeffekt dürfte sein, dass Fluggäste aus Angst vor neuen Lufthansa-Streiks verstärkt andere Airlines buchen.“ Die Aktie der Lufthansa büßte im Tagesverlauf bis zu 2 Prozent an Wert an.