Sterbehilfe für die kranke Hypo?

Die Leiche wird geschminkt und geschminkt. Mittlerweile ist die Schminke schon teurer als das Begräbnis“, schimpft Werner Kogler, Finanzsprecher der Grünen und erinnert an den Banken-U-Ausschuss, der „im Sommer 2007 abgedreht wurde, genau wie wir zur Hypo gekommen sind“.

Was ist seither geschehen? Mit der Notverstaatlichung der Kärntner Hypo am 14. Dezember 2009 hat der Steuerzahler einen Dauerauftrag unterschrieben, der in Österreichs Wirtschaftsgeschichte seinesgleichen sucht. 3,6 Milliarden Euro flossen bis Ende 2013, noch einmal so viel hat Brüssel an Staatszuschüssen bereits genehmigt.

Jetzt versucht sich die Bundesregierung erneut in Schadensbegrenzung, ist aber bei der Suche nach der „günstigsten Lösung für den Steuerzahler“ in einen kaum zu gewinnenden Kampf an mehreren Fronten verstrickt.

Insolvenz Experten fordern immer deutlicher, auch eine „geordnete Pleite“ zu prüfen. Weil man die Großgläubiger und die frühere Hypo-Eigentümerin – die Bayerische Landesbank – an den Kosten beteiligen könnte, wäre dies die günstigste Variante.

Stimmt nicht, sagen die Gegner einer Insolvenz. Der absehbare Kollateralschaden für den Finanz-Standort und die Republik – vom Imageproblem über die Frage der Landeshaftung Kärntens bis zu möglichen Amtshaftungsklagen wegen der suboptimalen Bankenaufsicht – würde den Nutzen weit übersteigen. Ein Insider sagt aber auch: „Je länger wir über das Insolvenz-Szenario reden, desto wahrscheinlicher wird, dass es tatsächlich eintritt.“

Im Finanzministerium folgt man dem Expertenrat: „Die Task Force hat eine klare Empfehlung für eine Bankenbeteiligung abgegeben. Eine Insolvenz ist die letztgereihte unter den möglichen Optionen.“ 20 Varianten seien geprüft worden.

Banken Die heimischen Großbanken, die sich also laut Spindelegger an der Hypo-Abwicklung („ Bad Bank“) beteiligen sollen, sträuben sich. Sie wollen nicht drei Mal zahlen: Für die teure Hypo-Lösung, zusätzlich für die Bankensteuer und für Aufräumarbeiten, falls die Hypo dennoch in die Pleite schlittert. Allein bei der Hypo-Bad-Bank geht es um ein Risiko von 19 Milliarden Euro an faulen Krediten und nicht verwertbaren Immobilien.

Im Börseprospekt für die Kapitalerhöhung der Raiffeisenbank International (RBI) wird Alarm geschlagen. Eine gesetzlich verordnete „Teilnahme an der Bad Bank“ oder die „diskutierte Insolvenz“ der Kärntner Bank hätte massive „negative Auswirkungen“ auf die RBI-Aktie, zitiert das Format. Das Finanzministerium spricht hingegen von „positiven Signalen“ der Banken.

Bayern Besonders heikel ist das Verhältnis zu Bayern. Beim von Spindelegger präferierten Modell müsste Bayern aufgrund der Mitsprache-Rechte im Notverstaatlichungsvertrag zustimmen. Doch: Derzeit läuft ein Rechtsstreit mit Bayern um insgesamt 3,4 Milliarden Euro, die die BayernLB als Darlehen, die Hypo als Eigenkapital einstuft. Wien will am liebsten einen Generalvergleich mit München, doch bis heute wurden die nötigen politischen Verhandlungen noch nicht einmal begonnen.

Zeit Mit jedem Tag, der verstreicht, steigt daher der Zeitdruck. Ideal wäre laut Bankexperten, wenn bis Ende März eine Lösung für den Hypo-Komplex gefunden wäre. Denn auch die BayernLB müsse eine Bilanz erstellen und brauche daher Klarheit über ihre Altlasten im Süden Österreichs.

Doch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ( CSU) lässt sich nicht drängen. „Ich sehe derzeit keinen Ansatzpunkt für einen Vergleich“, sagte Seehofer erst am letzten Mittwoch. Und weiter: Man könne nicht „Milliarden hingeben“, nur damit beim Grenzübertritt zu Österreich „Schönwetter“ herrscht. In einem solchen Fall stünde auch der Vorwurf der Untreue im Raum.