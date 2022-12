Abwicklung der Sberbank Europe abgeschlossen

Die Abwicklung der Sberbank Europe AG in Liquidation, der Tochter der russischen Bankengruppe Sberbank mit Sitz in Wien, ist abgeschlossen. Die Bank hat alle ihre Bankgesch√§fte abgewickelt und ihre Bankkonzession zur√ľckgelegt. Die Konzession sei mit 15. Dezember rechtswirksam erloschen, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Montag mit. Der im M√§rz bestellte Regierungskommiss√§r, Gerd Konezny, wurde abberufen.

"Durch das entschlossene Handeln der √∂sterreichischen Bankenaufsicht und die reibungslose Zusammenarbeit der europ√§ischen Institutionen konnte damit der bisher komplexeste Fall der Abwicklung einer Bank in der Europ√§ischen Union erfolgreich abgeschlossen werden," so die beiden Vorst√§nde der FMA, Helmut Ettl und Eduard M√ľller, laut Aussendung. Es sei gelungen, die Bank "ohne Ersch√ľtterung der Finanzmarktstabilit√§t und unter weitestm√∂glichem Schutz der Kunden geordnet aus dem Markt zu nehmen".

Einlagensicherung hat sich bewährt

Das Einlagensicherungssystem habe sich bew√§hrt, Sparer und Anleger seien rasch entsch√§digt worden. Insgesamt hat die √∂sterreichische Einlagensicherung (ESA) mehr als 900 Mio. Euro an ehemalige Kundinnen und Kunden der Sberbank Europe ausgezahlt. Dabei waren vor allem Deutsche zum Zug gekommen, 34.800 Privatkundinnen und -kunden in Deutschland hatten ihr Geld bei der Online-Tochter "Sberbank Direct" liegen. F√ľr die Sicherung der Guthaben spielt die Staatsb√ľrgerschaft keine Rolle. In √Ėsterreich waren dagegen nur rund 120 Kunden betroffen. Das Geld ist inzwischen aber wieder inklusive Zinsen an die ESA zur√ľckgeflossen.

Die Sberbank Europa betreute - bevor sie in Schieflage geriet - mit 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in acht Tochterbanken in Zentral-, Ost- und S√ľdosteuropa rund 775.000 Kundinnen und Kunden. Die Bilanzsumme belief sich auf rund 13,5 Mrd. Euro.

In Not geriet die Bank im Februar aufgrund von starken Geldabfl√ľssen nach Beginn des Ukraine-Kriegs und den darauf folgenden Sanktionen gegen Russland. Am 1. M√§rz untersagten die Aufsichtsbeh√∂rden den Gesch√§ftsbetrieb mit sofortiger Wirkung, auch die √∂sterreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Das l√∂ste gesetzlich den Einlagensicherungsfall aus.