A g’sunde Watsch’n für Österreich

Der Anlegerschützer meint nicht nur die ehemaligen Vorzugsaktionäre, sondern auch Kreditnehmer in Südosteuropa, die das ausgeborgte Geld nicht zurückzahlen. "Und da wurde unfassbar vieles gekauft – wie Jachten, Lamborghinis oder Ferraris", so Rasinger. Der IVA-Präsident würde sich "nicht wundern, wenn dieses Geld zum Teil als Spareinlage bei anderen Banken liegen würde". Rasinger tritt dafür ein, dass man diesen "Profiteuren des Systems Hypo" viel mehr zusetzen sollte als bisher.

In der derzeitigen Situation hält Rasinger von einem Untersuchungsausschuss zur Causa Hypo "überhaupt nichts, das bringt außer Kosten nichts". Ob die Hypo kurzerhand in die Pleite geschickt werden soll, darüber hat Rasinger keine dezidierte Meinung. Aber die "starke Ängstlichkeit gegenüber einer Insolvenz ist mir nicht verständlich".

Ein großes Problem ortet Rasinger darin, dass der Posten des Finanzministers schon seit Jahren nicht mit ausgewiesenen Experten besetzt ist. "Ein Lehrling sollte nicht Finanzminister sein, der ist immer von Beratern abhängig", sagt er. Eine derartige Besetzung sei in Schönwetterperioden kein Problem, sehr wohl aber in Zeiten, in denen es kriselt und rasche Entscheidungen gefällt werden müssten.