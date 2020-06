"Abfertigung neu": Leitl stellt Kapitalgarantie in Frage

Nach der großen Enttäuschung der Arbeitnehmer über die mageren Erträge der Abfertigungskassen, fordert Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl im KURIER-Gespräch eine Systemänderung.

„Die Kapitalgarantie, die die Abfertigungskassen ihren Kunden per Gesetz geben müssen, drückt die Rendite, weil sie immer auf der vorsichtigen Seite sein müssen“, sagt Leitl. Er will diese Garantie, die auf Forderung der Arbeitnehmerseite in die Kassen aufgenommen wurde, daher zur Wahl stellen.