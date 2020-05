80 Prozent Marktanteil für Ex-Monopolisten ARA

Die drei Herrn wirkten ziemlich entspannt. Die von der EU vorgegebene Öffnung des Marktes für die Sammlung und Entsorgung der im Haushalt anfallenden Verpackungen hat die Geschäfte der Altstoff Recycling Austria (ARA) nur teilweise beeinträchtigt. Die ARA-Vorstände Werner Knausz und Christoph Scharff sowie Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Berger hatten daher keinen Grund für Nervosität. Die Non-Profit-Organisation hat zwar seit Jahresbeginn private Konkurrenz. Trotzdem beträgt der Marktanteil des Ex-Monopolisten derzeit etwa 80 Prozent.

Außerdem gab es noch eine gute Nachricht: Die Lizenztarife für die Sammlung und Recycling von in den Haushalten anfallenden Verpackungen sind 2014 auf 132,7 Millionen Euro gesunken. Diese Summe wird von der Wirtschaft an die Entsorger bezahlt und dann auf die verpackten Produkte aufgeschlagen. Im Endeffekt zahlen also die Konsumenten die Entsorgungs-Rechnung.