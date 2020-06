700 Euro für 40-Stunden-Woche

Am Tag der Arbeit wird er wieder allerorts zu hören sein: Der Ruf nach einem Mindestlohn jenseits der 1000 Euro. 1450 Euro brutto etwa fordert Tourismusgewerkschafter Rudolf Kaske aktuell für die Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe, etwas mehr als 1300 Euro gibt es im Handel, in der Zeitarbeit und im Reinigungsgewerbe. Davon können Urlaubsersatzkräfte bei der Post nur träumen.

Aktuell stellt die Post Aushilfskräfte für 821,20 Euro brutto im Monat für eine 40-Stunden-Woche ein, netto bleiben nach Abzug der Sozialversicherung 696,38 Euro übrig, Überstunden inklusive. Zum Vergleich: Die bedarfsorientierte Mindestsicherung inklusive Wohnkostenanteil beträgt 773,25 Euro.

Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen (NÖ) nahm nach längerer Arbeitssuche einen von der Post ausgeschriebenen Aushilfsjob an und stellte als Urlaubsvertretung Postsendungen zu. Wegen der Größe des Zustellbezirks schaffte sie die Arbeit aber nicht immer in den vorgegebenen acht Stunden, weshalb in zweieinhalb Monaten 58 Überstunden anfielen. Doch Überstunden waren im Vertrag nicht vorgesehen.

Die junge Frau wandte sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ), die die Überstunden einklagte. „Die Post war der Meinung, dass die Überstunden mit den 821,20 Euro bereits abgegolten sind“, erläutert Karin Matzinger, Arbeitsrechtsexpertin der AK NÖ. Erst kurz vor dem Verhandlungstermin vor dem Arbeitsgericht lenkte die Post ein und zahlte 371 Euro netto nach. „Aus Angst vor einer Verurteilung“, vermutet Matzinger.