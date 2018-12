2019 bringt 50.000 neue Jobs in Österreich

Allerdings wird der heimische Job-Boom, aber auch der in anderen Ländern, nach Reimosers Einschätzung nicht dauerhaft anhalten: „Die echten Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt werden erst im Lauf des kommenden Jahrzehnts sichtbar werden. Ein Teil der heutigen Jobs kann und wird automatisiert werden und damit verloren gehen.“ Gleichzeitig werde die Zahl der hoch qualifizierten Jobs steigen, was nach neuen Ausbildungswegen und erheblichen Investitionen in eine bessere Bildung verlange. Zudem werde auch der demografische Wandel starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, auf die sich die Gesellschaft vorbereiten müsse.

Schlechter sieht das gesamteuropäische Bild bei den Arbeitslosen aus. Nur in 6 der 19 Euroländer liegt die Quote unter dem Niveau des Jahres 2007 ( Deutschland, Malta, Slowakei, Belgien, Portugal, Niederlande). In Österreich ist die Erwerbslosenquote laut Daten der Internationalen Arbeitsorganisation ( ILO) in etwa auf dem Niveau von 2007. Sie wird laut Prognose auch im kommenden Jahr zurückgehen, aber weniger stark als heuer. In Griechenland, Spanien, Zypern und Italien liegt sie heute weit über Vorkrisenniveau.