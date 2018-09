Novomatic: 440 Millionen an Steuern und indirekt 11.000 Jobs

Studie. „Für jeden neu geschaffenen Arbeitsplatz bei Novomatic entstehen in der heimischen Wirtschaft zwei zusätzliche Jobs“, resümiert Anna Kleissner, Expertin des Forschungsinstituts Economica, eine Studie über die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Glücksspielkonzerns. Das Unternehmen hat in Österreich rund 3600 Beschäftigte, in Summe hängen aber 11.000 Jobs an Novomatic, hauptsächlich in Niederösterreich und Wien.

Wegen der geringen Importquote sei der „ökonomische Fußabdruck“ größer als bei vielen anderen Unternehmen. Der Bruttoproduktionswert (Güter und Dienstleistungen) der Gaming-Gruppe liegt direkt bei 1,35 Milliarden Euro, doch der Gesamteffekt inklusive der Zulieferer summiert sich auf rund 2,5 Milliarden Euro.

Der vom Industriellen Hans F. Graf gegründete Konzern gehört mit knapp 440 Millionen Euro zu den größten Steuerzahlern des Landes. Novomatic beschäftigt weltweit rund 26.000 Mitarbeiter und hat 300 Tochterunternehmen. Die Konzernzentrale ist nach wie vor in Gumpoldskirchen in Niederösterreich. Mehr als ein Prozent der regionalen Wirtschaftsleistung des gesamten Bundeslandes kommt von Novomatic.