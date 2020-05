40 Prozent haben keinen Betriebsrat

Laut einer von derGPA beauftragt Umfrage halten 81 Prozent der 400 befragten Beschäftigten mitBetriebsrat ihre Vertretung für wichtig oder sehr wichtig. Bei leitenden Angestellten ist der Wert „sehr wichtig“ sogar noch höher als bei einfachen Angestellten. 20 Prozent fühlen sich schlecht oder gar nicht vertreten.

In Betrieben ohne Betriebsrat wird als Grund für das Fehlen eines solchen mehrheitlich die geringe Betriebsgröße angeführt. In jedem dritten Betrieb findet sich niemand, der kandidieren will. Dass die Geschäftsführung gegen eine Betriebsratswahl ist, gibt jeder fünfte Befragte an.