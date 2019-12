2.000 Mrd. Dollar: Saudi Aramco ist das wertvollste Unternehmen

Das weltgrößte Unternehmen Saudi Aramco hat an der Börse zeitweise die magische Marke von zwei Billionen Dollar geknackt. Die Titel kletterten zum Börsenstart am Donnerstag erneut um zehn Prozent auf 38,7 Riyal (umgerechnet 10,32 Dollar) in die Höhe.

Im Handelsverlauf gaben sie aber wieder leicht nach und lagen am Ende fünf Prozent im Plus.