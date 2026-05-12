20 Prozent teurer im Vergleich zu 2010: Immobilien immer unerschwinglicher
Zusammenfassung
- Die Leistbarkeit von Immobilien in Österreich hat sich seit 2010 um 20 Prozent verschlechtert, trotz leichter Entspannung seit 2022.
- Die Immobilienpreise haben sich von 2010 bis 2025 mehr als verdoppelt, während die Nettoeinkommen nur um 73 Prozent gestiegen sind.
- Die Nachfrage nach Mietobjekten steigt weiter, was zu überdurchschnittlichen Mietpreiserhöhungen und einer anhaltend hohen Mietpreisdynamik führt.
Der Immobilienboom mag in den vergangenen Jahren abgenommen haben - wie viel teurer den Menschen in Österreich der "Traum vom Eigenheim" inzwischen dennoch kommt, das zeigt ein am Dienstag veröffentlichter Langzeitvergleich. Laut Analyse der UniCredit Bank hat sich die Leistbarkeit, also das Verhältnis der Nettoeinkommen zu den Immobilienpreisen, gegenüber 2010 um satte 20 Prozent verschlechtert.
Die 2023 und 2024 rückläufigen Immobilienpreise (insgesamt minus 3,2 Prozent) konnten nur kurz für Aufatmen sorgen. 2025 gingen die Preise wieder nach oben (plus 2,6 Prozent). Immerhin: Unterm Strich der vergangenen drei Jahre steht ein Plus von 20 Prozent in Sachen Leistbarkeit - auch aufgrund der stärker gestiegenen Einkommen.
Der langfristige Vergleich relativiert freilich die Entspannung in den vergangenen drei Jahren. "Im Durchschnitt haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Österreich von 2010 bis 2025 mehr als verdoppelt", hält der Ökonom Walter Pudschedl unter Verweis auf eine Verteuerung bei Häusern und Wohnungen von 116 Prozent fest. Der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen habe sogar um 120 Prozent zugelegt.
Parallel dazu erhöhte sich das durchschnittliche Nettoeinkommen unselbstständig Beschäftigter um nur 73 Prozent, seit 2022 um 20 Prozent. Der reale Wert eines Jahreseinkommens bezogen auf die Preise am Immobilienmarkt habe sich in den vergangenen fünfzehn Jahren um rund 25 Prozent verringert, so Pudschedl. 2010 waren für den Erwerb einer Eigentumswohnung von 100 Quadratmetern 10 Jahresgehälter nötig, 2025 waren es 12,5 - und 2022 zwischenzeitlich sogar 16.
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Miete statt Kauf
Infolge der langfristig verringerten Leistbarkeit eines Kaufes sei die Nachfrage nach Mietobjekten gestiegen und habe einen Mietanstieg über der Inflation ausgelöst. "Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen", erwarten die Marktexperten. In den vergangenen drei Jahren habe die Leistbarkeit von Mietobjekten "deutlich abgenommen", so die Bank-Austria-Ökonomen.
Bei Neuvermietungen im Vergleich zu Bestandsmieten sei es zu einer deutlich höheren Dynamik gekommen. Im Schnitt seien die Mieten um 20 Prozent gestiegen. Bestandsmieterinnen und -mieter mit einem Einkommenszuwachs von ebenfalls 20 Prozent seit 2022 stiegen hingegen neutral aus.
Preise gehen weiter nach oben
Die Immobilienpreise dürften nach Einschätzung der Bank-Austria-Ökonomen heuer und im kommenden Jahr – etwa auf dem Niveau der allgemeinen Inflation – jeweils zwischen 2 und 3 Prozent weiter zulegen. Die Baupreise, die sich in den vergangenen beiden Jahren kaum verändert hätten, "werden eine Aufwärtstendenz aufweisen", da der neuerliche energiepreisbedingte Inflationsschock durch den Iran-Krieg die Materialkosten und mit etwas Verzögerung auch die Lohnkosten erhöhen werde.
"Der nachfrage- und kostenbedingte Anstieg der Immobilienpreise in den kommenden Jahren wird auch durch ein enges Angebot geschürt werden, als Folge geringer Fertigstellungen nach dem Einbruch der Baubewilligungen ab 2022", betont Bruckbauer. Die nachfragebedingt "anhaltend hohe Mietpreisdynamik" verspreche "eine ansprechende Renditeentwicklung", was wiederum den Erwerb von Wohneigentum auch aus Veranlagungsmotiven stärken dürfte – trotz möglicher Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) als Reaktion auf die Folgen des Krieges in Nahost.
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