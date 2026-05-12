Der Immobilienboom mag in den vergangenen Jahren abgenommen haben - wie viel teurer den Menschen in Österreich der "Traum vom Eigenheim" inzwischen dennoch kommt, das zeigt ein am Dienstag veröffentlichter Langzeitvergleich. Laut Analyse der UniCredit Bank hat sich die Leistbarkeit, also das Verhältnis der Nettoeinkommen zu den Immobilienpreisen, gegenüber 2010 um satte 20 Prozent verschlechtert.

Die 2023 und 2024 rückläufigen Immobilienpreise (insgesamt minus 3,2 Prozent) konnten nur kurz für Aufatmen sorgen. 2025 gingen die Preise wieder nach oben (plus 2,6 Prozent). Immerhin: Unterm Strich der vergangenen drei Jahre steht ein Plus von 20 Prozent in Sachen Leistbarkeit - auch aufgrund der stärker gestiegenen Einkommen.

Der langfristige Vergleich relativiert freilich die Entspannung in den vergangenen drei Jahren. "Im Durchschnitt haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Österreich von 2010 bis 2025 mehr als verdoppelt", hält der Ökonom Walter Pudschedl unter Verweis auf eine Verteuerung bei Häusern und Wohnungen von 116 Prozent fest. Der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen habe sogar um 120 Prozent zugelegt.

Parallel dazu erhöhte sich das durchschnittliche Nettoeinkommen unselbstständig Beschäftigter um nur 73 Prozent, seit 2022 um 20 Prozent. Der reale Wert eines Jahreseinkommens bezogen auf die Preise am Immobilienmarkt habe sich in den vergangenen fünfzehn Jahren um rund 25 Prozent verringert, so Pudschedl. 2010 waren für den Erwerb einer Eigentumswohnung von 100 Quadratmetern 10 Jahresgehälter nötig, 2025 waren es 12,5 - und 2022 zwischenzeitlich sogar 16.