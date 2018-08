20 Milliarden Euro: Amazon hat das dickste Forschungsbudget

Den starken Anstieg bei den US-Digitalkonzernen wertet Reimoser als deutliches Signal: „Viele Geschäftsmodelle der New Economy beruhen auf dem Prinzip ‚the winner takes it all‘. Die Marktführer wissen, dass sie im Kampf der Ökosysteme ein begrenztes Zeitfenster haben, um durch Investitionen ihre Marktposition zu festigen.“ Dafür hätten sie auch die entsprechenden Finanzmittel und seien bereit, diese auch auf Kosten der Marge einzusetzen. Eine solche Risikobereitschaft gebe es in anderen Branchen kaum.

Geld allein schafft zwar noch keine neuen, erfolgreichen Produkte, laut Reimoser fördern hohe Budgets aber eine entsprechende Unternehmenskultur, die Innovationen hoch einschätzt. Die höchsten F&E-Quoten – gemessen am Umsatz – weisen Pharmakonzerne mit 16 Prozent auf, gefolgt von der IT-Branche mit acht Prozent. Die Autoindustrie etwa landet mit vier Prozent weit abgeschlagen. Für Industriebetriebe, die durch die Digitalisierung zunehmend auch branchenfremder Konkurrenz ausgesetzt sind, könnte dies zum Problem werden, glaubt Reimann.

Aus Österreich schaffte es übrigens nur die voestalpine ins F&E-Ranking. Mit einem Budget von 159 Mio. Euro landete der Stahlkonzern auf Rang 323.