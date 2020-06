150 Flüge gestrichen: Passagiere bleiben cool

Rund 500.000 Fluggäste müssen sich von Mittwoch bis Freitag einen Plan B für ihre Flugreise überlegen, denn ihre Flüge mit der Lufthansa sind ersatzlos gestrichen. Der Pilotenstreik hat auch Auswirkungen auf Passagiere in Wien-Schwechat. Dort sorgten sich schon am Dienstag die ersten Reisenden um ihre Flüge. "Wir haben viel mehr Anfragen als normalerweise. Die Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass die Flüge komplett ausfallen", erzählt Angela Brand vom Info-Stand am Flughafen Wien.