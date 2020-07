150.000 Österreicher pleite

Zumindest 150.000 Österreicher können ihren Kredit nicht mehr bedienen oder haben ihr Konto um mehr als 10.000 Euro überzogen. Meist sind zu hohe Konsumausgaben daran schuld. "All diese Menschen sind eigentlich insolvent. Aber weniger als ein Zehntel davon meldet Privatkonkurs an", sagt Hans-Georg Kantner, Insolvenz-Experte des Kreditschutzverbandes (KSV).

Nur rund 10.000 Private gingen in Österreich pro Jahr in Konkurs. Dass es eigentlich viel mehr sein müssten, leitet Kantner aus der "Warnliste der Banken" ab: Das ist jene zentrale Datei, in die Banken Personen melden, die mit der Zahlung von mehr als zwei Kreditraten im Rückstand sind oder deren Konto stark im Minus ist. Insgesamt 350.000 Österreicher stehen auf dieser "schwarzen Liste", die allerdings nicht öffentlich einsehbar ist. Kantner hat aus der Liste alle Kleinschuldner – unter 10.000 Euro – herausgenommen und kommt so auf seine Schätzung von 150.000 insolventen Personen.