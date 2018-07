1400 BMW pro Tag, made in the USA

Acht Milliarden Dollar hat BMW seit Anfang der 90er-Jahre in sein US-Werk investiert. Laut einer Studie der University of South Carolina (aus dem Jahr 2014) beträgt die Wirtschaftsleistung des Werks jährlich 38,5 Milliarden Dollar. 235 Lieferanten hat man in den USA, 40 davon in unmittelbarer Nähe in South Carolina.

Und der Konzern wird weiter investieren und expandieren. Weitere 600 Millionen Dollar wollen die Münchner bis 2021 in den Standort stecken und weitere rund 1000 neue Mitarbeiter einstellen. Der KURIER war auf Einladung von BMW in South Carolina.