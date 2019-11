1,4 Millionen gefährliche Lithiumbatterien landen im Restmüll

Sie stecken in Tablets, Handys, E-Autos und Scootern ebenso wie in blinkenden Kinderschuhen oder Stabmixern: Lithium-Batterien und Akkus. Nach durchschnittlich zwei bis fünf Jahren funktionieren sie nicht mehr und müssen entsorgt werden. Aber höchstens die Hälfte der Österreicher bringt diese Batterien auch ordnungsgemäß zu den Rücknahmestellen der Händler oder der öffentlichen Müllentsorgung. Die andere Hälfte der Bürger wirft die Batterien einfach in den Restmüll.

"Das aber ist brandgefährlich", warnt Hans Roth, Präsident der österreichischen Entsorgungsbetriebe. Denn bei der kleinsten Beschädigung dieser Batterien und Akkus könne es zu Kurzschlüssen und Bränden kommen. Das passiere in den Entsorgungsbetrieben immer häufiger.

Batterieabfall steigt rasant

Noch ist die Menge an Lithium-Batterien, die jährlich entsorgt werden muss, nicht allzu groß. Doch der Trend zu E-Autos, E-Bikes und E-Scootern geht steil nach oben. "Der Konsum von heute ist der Abfall von morgen. In wenigen Jahren werden all diese Batterien im Müll landen, wagt Peter Kurth, Präsident des Verbandes der deutschen Entsorgungsbetriebe, eine Prognose. 11.000 Tonnen an Lithium-Batterien und Akkus seien im Jahr 2017 in den Markt gekommen.

Und weil sich die Konsumenten der Gefahr, die von diesen Batterien ausgehe, nicht bewusst seien, gebe es täglich zumindest einen Brand in Deutschland, der von Lithium-Batterien verursacht werde. Denn im Gegensatz zu den lange gängigen Alkali-Batterien, seien die neuen Lithium-Batterien nicht nur extrem leicht sondern auch hoch energiereich. Bei Schäden würden sie sich rasch erwärmen und schließlich entzünden.