12-Stunden-Tag: Junge Wirtschaft plädiert für Lebensarbeitszeit

Mal mehr, mal weniger

So könnte im Sinne eines „lebensphasenorientierten Arbeitens in jungen Jahren mehr, später dafür weniger gearbeitet werden. „Wir bräuchten eine Diskussion um Zeitwertkonten, das wäre eine wirkliche Innovation“, sagt Bartz. Bisher hat nur der ÖAAB ein solches Modell präferiert.

Auch Holzinger will über Lebensarbeitszeit reden. Der jetzige Rechtsrahmen entspreche nicht mehr den Anforderungen der digitalen Wirtschaft. „Wir denken noch zu viel in Stunden und Kontrolle, das ist veraltet. Wir stehen schließlich nicht mehr am Fließband, sondern haben alle Eigenverantwortung gelernt“, so Holzinger.