100-Euro-Bonus für mobile Lehrlinge

Und kassiert postwendend harsche Kritik von Rudolf Kaske, Chef der Gewerkschaft vida: „15-Jährige quer durch die Republik schicken zu wollen, wenn sie bessere Arbeits- und Lohnbedingungen in anderen Branchen als im Gastgewerbe vorfinden, ist schon eine eigenartige Idee“, sagt Kaske. Er sei entschieden gegen eine „Auslagerung der Kosten auf die Allgemeinheit“. In der Branche herrsche der Grundsatz „Personal – möglichst billig und willig“. Auch ein Mobilitätsbonus könne die Personalprobleme nicht lösen. Die Wirtschaftskammer solle „nicht nach Subventionen vom Arbeitsmarktservice schreien, sondern die Hausaufgaben machen“, fordert Kaske einmal mehr höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen in Tourismusbetrieben

Schon jetzt zahlt das AMS an Pendler eine Entfernungsbeihilfe in der Höhe von maximal 264 Euro im Monat – allerdings nur als Kostenersatz, etwa für Zugtickets oder die Unterbringung. „In unserer Branche haben nur 52 15- bis 20-Jährige diese Beihilfe bezogen“, betont Rainer Ribing, Geschäftsführer der Bundessparte Tourismus.