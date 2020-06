10,2 Prozent Arbeitslose, und es werden noch mehr

Weder die Arbeitsmarktdaten, noch mein Beckenbruch sind zum Lachen“, sagt Sozialminister Rudolf Hundstorfer zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Im Dezember waren um neun Prozent oder knapp 32.400 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember des Vorjahres. Unterm Strich waren damit fast 393.700 Personen ohne Job, inklusive der Schulungsteilnehmer sogar schon 456.000. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei besorgniserregenden 10,2 Prozent (nach österreichischer Methode). Für die Regierung eine schwere Hypothek zum Jahresauftakt.

„Wir haben am Arbeitsmarkt eine sehr volatile Situation“, sagt dazu Sozialminister Hundstorfer im KURIER-Gespräch. „Einerseits gibt es ein Wachstum an Beschäftigung, aber leider nicht bei der Vollzeitbeschäftigung. Es gibt kein Ad-hoc-Programm, das kurzfristig greift.“ Eine Trendumkehr erwartet der Minister erst zum nächsten Jahreswechsel. Dazu beitragen soll unter anderem das Wohnbauprogramm der Sozialpartner, die die günstige Kreditzinssituation ausnützen, um neue Projekte zu finanzieren. Geht es nach den Vorstellungen der Politik, soll das 150.000 zusätzliche Arbeitsplätze bringen.

Im Branchenvergleich hat der Bau im Dezember dank der guten Witterung noch verhältnismäßig gut abgeschnitten. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 2,3 Prozent und damit deutlich geringer als in anderen Branchen. Am anderen Ende der Skala stehen die Leiharbeiter und die Beschäftigten im Tourismus (+12,5 bzw. 10,1 Prozent). Überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind auch Menschen der Generation 50 plus. Im Dezember waren es 99.324 Personen (+12,5 Prozent). Das Gute aus Sicht des Sozialministeriums: Der Anstieg habe sich dank der Förder-Initiative 50+ immerhin verlangsamt. Daher werde diese Beschäftigungsförderung für ältere Arbeitskräfte für dieses Jahr auf 120 Millionen Euro ausgeweitet. Zudem will die Politik Unternehmer mit einem Bonus-Malus-System dazu bringen, mehr ältere Mitarbeiter zu beschäftigen.