1,5 Milliarden für die Staatskasse

Noch ist nicht entschieden, welches System in die Kassen implementiert werden muss, damit keine Umsätze mehr am Fiskus vorbei geschleust werden. Denn mit elektronischen Kassen kann leicht geschwindelt werden. In der Finanz wird INSIKA (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme) präferiert. Dieses System basiert auf einem Sicherheitschip und wurde von den deutschen Finanzbehörden entwickelt. Es gilt als manipulationssicher und es fallen keine Lizenzgebühren an. Alle Kassen, die der Richtlinie 2012 entsprechen, könnten problemlos nachgerüstet werden. Teuer wird’s allerdings bei veralteten Kassen, die nicht upgedatet wurden.

Bei Kassennachschauen stellte die Finanz im Vorjahr fest, dass von 1500 überprüften Kassen mehr als ein Drittel grobe Mängel hatte, der KURIER berichtete. Insgesamt stehen in Österreich rund 300.000 elektronische Kassen. Private Anbieter wollen daher mit eigenen Sicherheitslösungen ins Geschäft kommen.

„Das System muss manipulationssicher und einheitlich sein. Sowie kostengünstig und effizient. Es darf keinen bürokratischen Aufwand verursachen und muss möglichst einfach zu benutzen sein“, betont Steßl. Die Finanz könnte eine einheitliche Sicherheitslösung nicht frei vergeben, sondern müsste diese ausschreiben. Darüber wird demnächst entschieden.