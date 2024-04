Öde Formeln, trübe Pipetten, trockene Wälzer: Lassen diese Dinge Ihr Herz höher schlagen, machen Sie am 24. Mai besser einen großen Bogen um die Wiener Innenstadt! Denn in der Langen Nacht der Forschung gehört die Show an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ganz den großen Wundern und Mysterien der Wissenschaften.

Faszinierende Forschung

Wie würfelt man Quantenteilchen? Welche Superkräfte haben aztekische Wassermonster? Welches Kraut ist gegen Fake News gewachsen? Antworten auf diese und viele weitere flotte Fragen geben unsere Expert:innen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Besucher:innen aller Altersstufen erleben spielerisch, bei Experimenten, Gesprächen und Vorträgen, wie faszinierend Forschung ist. Zu kurzweiligen Ausflügen in die Wunderwelt der Wissenschaften laden darüber hinaus bekannte Erklärer:innen wie Science Buster Martin Moder oder Elka Xharo – The Sciency Feminist.

All das und vieles mehr erleben Sie in der Langen Nacht der Forschung in unseren Forschungsstätten rund um den neuen Campus Akademie – kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!