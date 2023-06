Wissen schafft Vorsprung

Fülle an Angeboten

Kein Wunder also, dass an den 24 Hochschulen in Wien rund 194.000 ordentlich Studierende inskribiert sind. Die Bandbreite der Studienlehrgänge ist dabei groß: An den Universitäten, Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen werden Kunst und Kultur, Natur- sowie Sozialwissenschaften und Sprachen ebenso gelehrt wie Wirtschaft, Recht, Informatik, Technik oder Medizin. Jede der Einrichtungen hat dabei ihre Stärken in verschiedenen Disziplinen. Und jede von ihnen kann auf eine Vielzahl von erfolgreichen Absolvent*innen, die im In- und Ausland Karriere gemacht haben, verweisen.