Wien: Hauptstadt der Hochschulen

Wien liegt hinsichtlich der Dichte von Universitäten an der europäischen Spitze. Dank 24 Hochschulen ist die Bundeshauptstadt, gemeinsam mit der deutschen Metropole Berlin, heute die größte Hochschulstadt im deutschsprachigen Raum. Das Angebot ist beispiellos, denn Wien bietet eine Vielzahl an öffentlichen Universitäten, Privatuniversitäten und Fachhochschulen, flankiert von einem immens vielfältigen Angebot weiterer Studienangebote.

„Wien ist nicht nur die älteste Hochschulstadt im deutschsprachigen Raum, sie beheimatet auch international renommierte Spitzenforscher*innen und Forschungsinstitute jeglicher Disziplinen. 24 Hochschulen, 120 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und über 800 forschungstreibende Unternehmen machen Wien zu einem attraktiven Forschungsstandort in Europa“, sagt Franz Oberndorfer, Bereichsleiter für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort in der Magistratsdirektion der Stadt Wien.

Mehr noch: „Viele der in Wien ansässigen Hochschulen rangieren aufgrund ihrer herausragenden Qualität in internationalen Rankings auf Spitzenplätzen. Was Wien als Wissenschafts- und Forschungsstandort besonders auszeichnet, ist die große Bandbreite an hier vertretenen Disziplinen und Forschungsbereichen: von Kunst, Musik bis zur Quantenphysik finden wir in Wien exzellente Wissenschafter*innen und Forschende“, so Oberndorfer.

Wien setzt somit intensiv auf Forschung, Innovation und Digitalisierung, wobei die Bundeshauptstadt auch den Anspruch hat, die „Digitalisierungshauptstadt Europas“ zu werden – ohne dabei die lange soziale Tradition der Stadt zu vernachlässigen.