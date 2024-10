Wie geht es Österreich?

Der IV-Zukunftsmonitor, erstellt im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) und dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES), beleuchtet die aktuelle Stimmung und Zukunftserwartungen der österreichischen Bevölkerung. Der soziale Zusammenhalt bleibt zwar stabil, aber das Vertrauen in eine positive Entwicklung des Landes schwindet. 68 % der Befragten glauben, dass sich Österreich in die falsche Richtung bewegt – ein alarmierendes Zeichen. Politische Krisen und wirtschaftliche Herausforderungen tragen zum zunehmenden Pessimismus bei. Dennoch herrscht wieder etwas mehr Optimismus, was die mittelfristige Entwicklung der eigenen Lebenssituation angeht, als das noch 2022 der Fall war.

Gleichzeitig erkennen mehr als die Hälfte der Befragten in der Digitalisierung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) Chancen, etwa für Produktivitätssteigerungen in der Arbeitswelt. Vor allem in der Industrie, im Gesundheitswesen und in der Strafverfolgung wird KI als Chance gesehen. Trotzdem bestehen Unsicherheiten in Bezug auf Risiken, wie den Schutz persönlicher Daten oder mögliche Auswirkungen der Technologien auf das Familienleben.

Alle Ergebnisse unter www.zukunftsmonitor.at