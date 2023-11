Wenn Körper und Technik eins werden

Könnten die Computerprozessoren der Zukunft aus menschlichen Hirnzellen bestehen? Dieser Frage geht der Forscher Thomas Hartung von der Johns Hopkins Universität auf den Grund. Er will Künstliche Intelligenz und Organische Intelligenz verknüpfen und züchtet dafür Hirne in der Petrischale. Dieses sogenannte Hirnorganoid wird aus menschlichen Hautzellen hergestellt, die zuvor in einen stammzellenähnlichen Zustand umprogrammiert wurden. Daraus entstehen dann 50.000 Nervenzellen – in etwa so viel, wie im Nervensystem einer Fruchtfliege. Um eine Organische Intelligenz zu kreieren, brauche man mindestens zehn Millionen Zellen, so Hartung.

Ein solches „Computer-Gehirn“ hätte viele Vorteile: Es lernt schnell und verbraucht wenig Energie. Zudem könnten daran neue Medikamente getestet werden, ohne dass Tiere zu Schaden kommen.