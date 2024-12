Sprung an die Weltspitze der medizinischen Forschung

Die Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) zählt nun offiziell zu den besten medizinischen Universitäten weltweit. Im renommierten Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024 erreichte sie in der Kategorie „Clinical Medicine“ eine Platzierung in den Rängen 51–75, ein Aufstieg im Vergleich zum Vorjahr (76–100). Damit ist die MedUni Wien nicht nur die beste medizinische Universität Österreichs, sondern rangiert hinter der Universität Heidelberg auf Platz zwei im deutschsprachigen Raum.

Das Shanghai-Ranking bewertet mehr als 5.000 Universitäten weltweit. Bewertet wurden die einzelnen Disziplinen primär nach der Forschungsleistung. Kriterien waren unter anderem die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten in Top-Journalen, Zitierungen dieser Arbeiten, der Anteil von Papers in internationaler Ko-Autorenschaft sowie Auszeichnungen.