Spontan gefragt: Benzingeruch und Klimakrise

Der Geruch nach Benzin, ein Hauch von einem süßlichen Parfum und der deftige Essensgeruch aus der Imbissbude: Jede Stadt hat olfaktorisch viel zu bieten – und nicht alles gefällt unserer Nase. Im Gegensatz dazu wandern wir gerne durch den Wald und atmen tief seine harzigen Aromen ein. Doch dass Gerüche auch einen Einfluss auf den Klimawandel haben können, ist kaum bekannt. Deswegen widmet sich die erste Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ in diesem Jahr diesem Thema.

Als Gäste dazu begrüßt Moderator Markus Hengstschläger Dominik Stolzenburg vom Institut für Materialchemie der TU Wien und die Kabarettistin Elli Bauer. „Warum forscht man an Gerüchen, wenn es um den Klimawandel geht“, will Hengstschläger wissen. Die Antwort sei einfach, so Dominik Stolzenburg: „Gerüche sind meistens irgendwelche Moleküle, die Substanzen entweichen und so den Weg in unsere Nase finden. Aber sie finden auch den Weg in die Atmosphäre und ins Sonnenlicht und können dort chemische Reaktionen vollführen – das kann sie für unser Klima relevant machen.“

Denn diese in der Luft schwebenden Moleküle ballen sich zu einem Cluster, Aerosole genannt, zusammen, der für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, aber Wasserdampf in der Luft binden. „Daraus entstehen Wolken oder Nebel“, erklärt Stolzenburg. „Und je mehr Aerosole wir in der Luft haben, desto dichter werden die Wolken und beeinflussen daher unser Klima.“