Spenden für die Forschung

Aus gutem Grund vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) gemeinsam mit der Fakultät für Informatik der TU Wien. Arp ist KI-Cybersecurity-Experte und wird künftig seine Forschung an die Fakultät für Informatik der TU Wien verlagern. „Wir werden uns auf die Erforschung von KI-basierten Sicherheitslösungen konzentrieren, um Schadsoftware effektiv entgegenzuwirken.“ Schädliche Programme oder Deep Fakes sollen so schneller erkannt und eliminiert werden. Daniel Arp erhält dafür eine Förderung von 1.6 Millionen Euro. Davon stammen 530.000 Euro aus Spenden.

Gutes tun

Unternehmen und Stiftungen spenden – wie auch im Falle von Daniel Arp – Geld, um so Forschungsprojekte zu unterstützen. Sogenanntes philanthropisches Engagement kann als Ergänzung zu öffentlichen Mitteln nicht nur zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, es fördert auch das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung von Wissenschaft und trägt zur Stärkung des Forschungsstandortes bei. „Forschungsspenden sind ein notwendiges Investment, da wir von unserer Wirtschaftskultur her auf Innovationen setzen müssen, um Wertschöpfung zu generieren“, sagt Joe Pichlmayr, CEO bei IKARUS Security Software. Pichlmayr hat den Lehrstuhl für Daniel Arp mit 100.000 Euro mitfinanziert.

Vor allem deshalb, weil ihm das Thema KI und sämtliche Entwicklungen daraus unglaublich wichtig sind. „Wir brauchen das dringend. Der Staat unternimmt in Sachen digitale Transformation und KI leider viel zu wenig.“ Künstliche Intelligenz hat in kurzer Zeit gewaltige Fortschritte gemacht, insbesondere durch die Fähigkeit, Sprache und Bilder umfassend zu verstehen und zu generieren. „Wir müssen hier am Ball bleiben und lernen, wie KI-basierte Systeme funktionieren und welchen Einfluss sie haben“, sagt Pichlmayr.

Er spricht damit an, dass Europa schon zu viele Kompetenzen an die USA oder Asien abgegeben hat. „Wir haben außer SAP keinen namhaften Software-Hersteller in Europa. Die großen Cloud-Dienste sitzen in den USA oder in Asien. Große Datenaggregatoren haben wir auch keine. Daten zu aggregieren ist aber die Basis für KI-Systeme. Wenn wir schon nicht bei den Entwicklern von KI-Systemen vorne dabei sind, müssen wir zumindest verstehen, wie diese Systeme funktionieren.“ Pichlmayrs philanthropisches Engagement ist von Überzeugung und Leidenschaft geprägt.