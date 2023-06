Plattform für Abschlussarbeiten: Innovative und praxisnahe Themen

Theorie und Praxis verbinden

Die Suche nach einem geeigneten Thema für die Abschlussarbeit gestaltet sich nicht immer einfach. Und selbst, wenn die Studierenden wissen, worüber sie gerne schreiben würden, geht es um reine Theorie. Viel interessanter hingegen wird es, wenn das erworbene Wissen auch in der Praxis angewandt werden kann. Die Stadt Wien macht genau das möglich: Mit der Initiative „Plattform für Abschlussarbeiten“ können Studierende, die an ihrer Bachelor- oder Masterarbeit sowie Dissertation arbeiten, direkt mit der Wiener Stadtverwaltung in Kontakt treten und ihre Abschlussarbeiten über aktuelle urbane Themen schreiben. Dabei erhalten die Student*innen Zugang zu praxisbezogenen Daten und können auf die Erfahrungen der Dienststellen der Stadtverwaltung zurückgreifen.

Die Plattform für Abschlussarbeiten bietet dabei zwei Möglichkeiten an: Einerseits werden hier innovative und praxisnahe Themen aufgelistet. Darunter finden sich auf die Stadt Wien zugeschnittene Frage- und Problemstellungen, die neue und vielfältige Ansätze verlangen. Für die Studierenden bedeutet dies, dass sie ein für sie spannendes Thema aufgreifen und in ihrer Arbeit stadtspezifische Herausforderungen behandeln können. Natürlich können andererseits auch eigene Themenvorschläge für eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wien eingereicht werden. Diese werden geprüft und es wird ausgearbeitet, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Für welche Möglichkeit man sich auch entscheidet: Die Studierenden bekommen so immer einen direkten Praxisbezug sowie real-world Impact für ihre universitären Abschlussarbeiten. Die Plattform kann somit als Inspirationsquelle sowie Vernetzungstool genützt werden.