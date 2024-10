Mikroplastik verstehen – mit High-Speed-Kameras

© Dalmonia Rognean

Mikroplastik ist ein weltweites Problem: Es gelangt in Flüsse und Meere, es reichert sich in Lebewesen an und stört ganze Ökosysteme. Allerdings gibt es in der Forschung an diesen winzigen Partikeln noch große offene Fragen.