Michael Häupl: Der Wissenschaftsanimateur

Auf welche Projektförderungen der letzten Jahre sind Sie besonders stolz?

Dazu zählt, wie eingangs schon kurz erwähnt, sicherlich jenes Projekt, an dem auch die spätere Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier mitgearbeitet hat. Am Wissenschaftsstandort Wien wurden seinerzeit von ihr und Kolleg*innen wesentliche Arbeiten zur Entdeckung und Entwicklung von CRISPR-CAS9, der Genschere, geleistet. Wien hat in der Forschungsarbeit der Biochemikerin eine wichtige Rolle gespielt. Das zeigt die Relevanz und das Potenzial der Grundlagenforschung, die hier vor Ort geleistet wird.

In anderen Ländern wird über Stiftungen und Firmen viel mehr in Forschung investiert. Warum funktioniert das in Österreich nicht?

Ich habe nichts gegen einen gewissen Etatismus. Aber es ist natürlich schon leicht skurril, dass die einzige größere private Forschungseinrichtung Österreichs, der WWTF ist. Ich bin auch für Parität. Und ja, ein Staat sollte insbesondere universitäre und außeruniversitäre Forschung großer Institute, wie der Akademie der Wissenschaften unterstützen. Alles super, keine Frage. Dass die mit Abstand größten Forschungsförderer in Österreich, nämlich der FWF-Wissenschaftsfonds und die österreichische Forschungsförderungsgemeinschaft FFG, staatlich sind, ist aber diffizil.

Wenn Sie für die Forschung drei Wünsche frei hätten, welche wären das?

Der erste Wunsch wäre ein übergeordneter, nämlich, dass man alle Kräfte, die politischen, aber auch die der Zivilgesellschaft bündelt, um die Wissenschaftsfeindlichkeit, so wie übrigens auch andere Irrationalismen der Gesellschaft, vehement zu bekämpfen. Wissenschaftsfeindlichkeit ist, ähnlich wie Rassismus, Antisemitismus, aber auch Armut, nicht selten ein Nährboden für Demokratiefeindlichkeit. Das ist heikel, denn diese bedingt nicht nur die Selbstbeschädigung der ökonomischen Situation, sondern ebenso eine Beschädigung der Demokratie.

Und die weiteren Wünsche?

Absolute Wissenschaftsfreiheit. Heißt: Wissenschafter*innen sollen völlig frei forschen können, auch mit der Möglichkeit des Irrtums. Schon Popper sagte: Was man nicht falsifizieren kann, ist keine Wissenschaft. Und das soll man eben auch zur Wirklichkeit werden lassen. Und der dritte Punkt ist ein sehr profaner, indem nämlich ordentliche Mittel in die Wissenschaft gepumpt werden. Andere Länder haben das bereits begriffen, etwa die Schweiz oder Bayern, das in den nächsten fünf Jahren dreieinhalb Milliarden Euro investieren und wenigstens 100 neue KI-Professor*innen an die Universitäten verpflichten wird. Da sollten wir schon etwas aufpassen, sonst hinken wir sehr schnell, sehr bald allen anderen hinterher. Wir wären dann keine Player mehr und könnten Dinge nicht mehr selbst gestalten. Das gilt übrigens mit Blick auf China nicht nur für Österreich, sondern für Europa generell. Die chinesische Kombination aus beinahe raubkapitalistischen Elementen der Wirtschaft und einer kommunistischen Überbau-Diktatur ist an und für sich fragwürdig, sie wird es aber umso mehr, wenn man bedenkt, was künstliche Intelligenz in einem derartigen Umfeld verursachen könnte.