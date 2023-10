Großes zusammenbringen

Forschung wird getrieben von Neugierde. Zusammenhänge verstehen zu wollen und innovative Lösungen zu entwickeln, ist wohl die Kraft, die alle Wissenschafter*innen dazu bewegt, den Fragen der Menschen nachzugehen. Für die Wirtschaft hingegen sind die Erkenntnisse der Forschung von großer Bedeutung. Aus ihnen werden Produkte und Dienstleistungen geschaffen, die unsere Welt voranbringt. Vor allem in rohstoffarmen Ländern wie Österreich ist Wissen ein hohes Kapital, das Arbeitsplätze schafft und für Wohlstand sorgt.

Forschung benötigt nicht nur Zeit, sondern auch finanzielle Absicherung. Die Stadt Wien fördert Wissenschafts- und Forschungsvorhaben in Wien. Förderungen werden mitunter nach Schwerpunktthemen angeboten. Bei Fragen zur Einreichung können sich Wissenschafter*innen an das Wissenschaftsreferat der Stadt wenden. Das zeigt Wirkung: Mit einer Forschungsquote von 3,6 Prozent des Bruttoregionalprodukts übertrifft Wien die Ziele der EU, die auf drei Prozent abzielen. Der Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung liegt in Wien bei 5,6 Prozent.