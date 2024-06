Grenzen bewusst überwinden

Der Mensch ist ein neugieriges Wesen. Andere Dinge auszuprobieren, liegt in seiner Natur. Auf der anderen Seite ist der Mensch aber auch ein sesshaftes Wesen. Er bindet sich auf vielfältige Art und Weise an den Ort, an dem er lebt. Heute findet er sich deswegen vielfach in einer Diskrepanz wieder – denn einerseits spielt das Thema Mobilität in der modernen Wirtschaftsordnung zunehmend eine Rolle, andererseits gibt es Bindungen an eine Region wie Familie oder Immobilieneigentum.

Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ begrüßt Moderator Markus Hengstschläger Studiogäste, die für ihre Arbeit viel hinter sich gelassen haben. Zunächst übergibt er das Wort an Andrea Weber, die an der Central European University (CEU) lehrt und zu dem Thema auch forscht. „Wie sieht es mit den Österreicher*innen aus“, will Hengstschläger wissen. „Sind sie bereit, für die Arbeit umzuziehen?“ Andrea Weber verneint. „Die Österreicher*innen sind – so wie die meisten Europäer*innen – eher statisch“, sagt sie. „Sie ziehen es vor, in der Region, in der sie aufgewachsen sind oder die Universität besucht haben, zu bleiben, und suchen dort nach den besten Jobs.“

In den USA sei das anders, so die Wirtschaftswissenschafterin: „Dort ist Arbeitsmobilität gelebter Alltag.“ Markus Hengstschläger begrüßt seinen zweiten Studiogast, dieser berichtet, dass es bei ihm ganz anders ausgesehen habe. „Ich habe afghanische Wurzeln und bin in Linz aufgewachsen. Mir war immer wichtig, dass ich als Österreicher alles erledige, was das Land von mir wünscht“, erzählt Rohed Khan. „Aber als ich das Bundesheer abgeschlossen hatte, war mir klar: Ich kann meinen Traum in Österreich nicht leben.“ Khan hatte schon früh den Wunsch, als Filmschauspieler zu arbeiten. Da er mit Bollywood-Filmen aufgewachsen war, entschied er sich für Indien. „Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Österreicher*innen nichts riskieren wollen“, fasst der erfolgreiche Schauspieler zusammen.

Wie man Mobilität in der Arbeitswelt denn erforsche, will Markus Hengstschläger wissen. „Für die empirische Sozialforschung ist der Zugang zu sogenannten Registerdaten unumgänglich“, erklärt dazu Andrea Weber. „Wir verwenden vor allem Daten der Österreichischen Sozialversicherungsregister, wo anonymisiert Einkünfte sowie Versicherungszustände, die für die Pensionsversicherung relevant sind, erfasst werden.“ In diesen Daten kann man bei Einzelpersonen über einen längeren Zeitraum hindurch beobachten, an welchen Arbeitsplätzen sie wie lange beschäftigt sind oder ob sie aus beruflichen Gründen die Region wechseln – im Ländervergleich zeigt sich, dass es bei der Arbeitsmobilität in Europa noch Luft nach oben gibt.