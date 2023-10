Frei wie ein Vogel im Denken

Neue Lösungsansätze

Über acht Jahre werden sowohl wild lebende Kakadus und Krähen sowie Jungtiere in Volieren beobachtet. Dabei wird erfasst, welche Verhaltensweisen die Tiere zeigen. „Die wild lebenden Vögel werden markiert und mit einem Sender an den Schwanzfedern ausgestattet“, so Klump. „Diese zeichnen genau auf, welche Krähen Nüsse aus großer Höhe fallen lassen, um an den Kern zu kommen.“ So erhofft sich die Forscherin genaue Daten, ob alle Tiere diese Verhaltensweise an den Tag legen oder etwa nur ranghöhere Vögel. „Ich kann mir vorstellen, dass eher kleinere Krähen Nüsse fallen lassen, wohingegen größere diese mit dem Schnabel aufpicken.“ Auch der Jahrgang spielt möglicherweise eine Rolle: „In einem Jahr, in dem die Walnussbäume reich tragen, könnten mehr Vögel diese Verhaltensweise an den Tag legen.“

Ein ganz neuer Ansatz des Forschungsprojektes ist die Bürger*innenbeteiligung. Im Sinne von Citizen Science sollen auch die Beobachtungen der Wienerinnen und Wiener in die Forschung einfließen. „Die Universität Wien hat vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Schönbrunn die App KraMobil entwickelt, die wir dafür neu adaptieren“, erklärt Barbara Klump. Die User*innen werden aufgerufen, ihre Beobachtungen, wie Krähen Nüsse knacken, mitzuteilen. „Durch die Summe all dieser Daten erhoffen wir, dann ein klareres Bild der Verhaltensweisen von Vögeln zu bekommen“, fasst Barbara Klump zusammen.