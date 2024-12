Forschungsförderung auf allen Linien

Das 21. Jahrhundert ist geprägt von wissenschaftlichem Fortschritt: So wurde das menschliche Genom entschlüsselt, „Minihirne“ konnten erstmals aus Stammzellen hergestellt werden und die Quantenphysik macht einen großen Sprung nach vorn. Nur drei Beispiele, die allerdings anschaulich zeigen, was Forschung zu leisten vermag.

Die besten Köpfe

In Wien hat sich eine starke Community von Wissenschafter*innen gebildet, die viel zu neuen Erkenntnissen und somit auch zur Entwicklung innovativer Produkte sowie Dienstleistungen beitragen. Diese Entwicklung ist erfreulich – doch ohne die finanzielle Unterstützung von Forschung wäre sie nicht möglich gewesen.

Die Stadt Wien bekennt sich klar zu ihren Wissenschafter*innen und fördert deren Arbeit auf mehreren Ebenen. Mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) und der Wirtschaftsagentur Wien fördert die Stadt etwa Grundlagen- und angewandte Forschung sowie Innovationen in Millionenhöhe.

Auch die Wiener Stadtverwaltung unterstützt Projekte finanziell und wirkt an Kooperationen mit. Darüber hinaus entwickelte die Stadt Wien sieben aufeinander abgestimmte Wissenschaftsfonds, die der Förderung exzellenter Forschung in Wien dienen (siehe unten). So ist gewährleistet, dass alle wichtigen Wissenschaftsbereiche abgedeckt sind.

Finden Sie die zu Ihrem Projekt passende Förderung unter: forschung.wien.gv.at