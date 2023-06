Fonds für die Wissenschaft

Der Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österreichische Akademie der Wissenschaften wurde etwa zur Förderung von Forschungen in allen Disziplinen, die an der Institution etabliert sind, eingerichtet. Da die Ausschreibung biennal erfolgt, wurden 2022 keine Fördermittel ausgeschüttet. Stattdessen wurde durch das Kuratorium des Fonds der thematische Schwerpunkt der Ausschreibung für 2023 beschlossen: Das Thema „Komplexe Stadt“ wird sich an interdisziplinäre Forschungsprojekte mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt richten, die sich mit den immer komplexer werdenden Herausforderungen städtischer Räume (etwa Veränderungen der Arbeitswelt, Gentrifizierung, Klimawandel, Migration etc.) und deren Bewältigung befassen werden.