Eine Siri für Elefanten

Sie sind majestätische, für ihre Intelligenz und ihr soziales Verhalten bekannte Tiere. Darüber hinaus kommunizieren Elefanten mit ihrem Körper, taktilen Signalen mit dem Rüssel sowie verschiedenen Lautäußerungen. Nicht alle können wir Menschen hören – und schon gar nicht verstehen. Die Forschung versucht, die Sprache der Elefanten zu entschlüsseln. Wie weit man ist, will Moderator Markus Hengstschläger im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ herausfinden. „Weiß man, was sich Elefanten sagen?“, will er von Angela Stöger, Wissenschafterin am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie an der Uni Wien sowie am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wissen.

„Ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit der Elefantenkommunikation, um herauszufinden: Was sagen sie, wie sagen sie es und warum kommunizieren sie überhaupt“, antwortet die Biologin. „Mittlerweile kann ich an einem Laut gut erkennen, ob das Tier aufgeregt, gestresst oder ruhig ist. Wo wir uns aber wirklich schwertun, ist der genaue Kontext.“ Markus Hengstschläger will wissen, wie Elefanten kommunizieren. Neben Lautäußerungen sei die Gestik wichtig, erläutert die Wissenschafterin. „Sie setzen den ganzen Körper ein, aber die Ohren sind besonders aussagekräftig“, so Stöger. „Auch die Rüssel- und Schwanzposition haben eine Bedeutung.“

Andy Lee Lang kann von seinen Erfahrungen berichten. Der Musiker nennt Afrika seinen „Mama-Kontinent“ und bereist ihn immer wieder. „In Simbabwe habe ich an einem Elephant-Walk teilgenommen, wo man unter Einhaltung bestimmter Regeln mit einer Herde mitmarschiert“, erzählt er. „Das war eine einmalige Erfahrung – dieses Brummen, wenn sie kommen.“ „Das ist das sogenannte Rumbeln“, konkretisiert Angela Stöger. „Elefanten haben sehr viele Laute, auch tieffrequente. Sie sind im tiefsten Frequenzanteil des Infraschalls angesiedelt, unter der Hörschwelle des Menschen. Diese tiefen Frequenzen spüren wir mehr, als wir sie hören.“ Mit Lauten im Infraschallbereich können sich Elefanten über weite Strecken verständigen.