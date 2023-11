Eine Frage der Zivilcourage: Cyber Heroes sind gefragt

KI und Counter Speech

Markus Hengstschläger brachte noch einen Punkt ins Spiel. „Kann man nicht Künstliche Intelligenz etablieren, die bei Hate Speech automatisch eingreift?“, wollte er wissen. Auch das sei etwas, woran geforscht würde, entgegnet Ulrike Zartler. „Wir arbeiten mit einem Team von Soziolog*innen und Informatiker*innen zusammen, mit denen wir versuchen, technische Lösungen für das Problem zu entwickeln.“ Es sei aber nicht so einfach, weil KI Hate Speech zunächst einmal erkennen müsse und sie die Gegenrede einfach übernehmen könne. „Aber wir wollen Jugendlichen Formulierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, wenn sie Gegenrede üben wollen.“

Die Idee ist, dass etwa Blasen aufpoppen, in denen gefragt wird „Willst du das wirklich so stehenlassen?“, sobald KI Hate Speech erkennt. Im Forschungsteam werden auch Vorschläge für eine Gegenrede entwickelt, so Zartler. „Es geht erstens darum, bei den Jugendlichen das Bewusstsein für das Problem zu stärken“, so die Forscherin. „Aber es geht auch darum, ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, denn wir sehen in unseren Studien, dass Jugendliche, die geringere Bildungschancen haben, stärker vorgefertigte Möglichkeiten benötigen, weil sie nicht so versiert darin sind, Counter Speech zu formulieren.“ Markus Hengstschläger hakte nach: „Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Hate Speech?“ Die Familiensoziologin verneinte.

„Aber Jugendliche mit geringerer Bildung gehen sehr schnell in den Gegenangriff – es ist dann schwer feststellbar, wo hört Hate Speech auf und fängt Counter Speech an, weil die Entgegnungen auch sehr aggressiv sind“, betonte sie. „Daher ist es wichtig, dass Jugendliche, die sprachlich nicht so gewandt sind, Entgegnungsmöglichkeiten angeboten bekommen.“ Dass es hilfreich sei, eine andere Perspektive aufgezeigt zu bekommen, diese Erfahrung hat Tina Ritschl in ihrer Sendung „Frag das ganze Land“ schon öfters bemerkt. „Oft verbohren sich Menschen in ihre Sichtweise“ , erzählte die Moderatorin. „Eine Gegenfrage kann die Augen öffnen und für Verständnis sorgen. Es ist wichtig, dass man erkennt, die Welt ist nicht nur schwarz der weiß ist, sondern bunt und vielfältig. Und so soll es auch so bleiben.“