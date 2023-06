Das Auge als Spiegel der Herzgesundheit

Vier Buchstaben: OCT-A. Das Kürzel steht für optische Kohärenztomografie-Angiographie, eine Scannermethode, die den Blick in die Netzhautgefäße erlaubt. Diese sind ein Spiegel bestimmter Organe und lassen etwa Rückschlüsse auf die Herzgesundheit des Menschen zu. Ursula Schmidt-Erfurth, Leiterin der Uni-Klinik für Augenheilkunde und Optometrie am AKH, untermauert das mit ihrer Forschung.

Was erzählen die Augen über das Herz?

Ursula Schmidt-Erfurth: Die retinale Gefäßbildgebung, also die Darstellung der Gefäße am Augenhintergrund, gibt es schon vier Jahrzehnte. Bis vor einigen Jahren war sie analog und mühsam für Patienten, denen man Farbstoff in den Arm injizierte, um via Kamera die mikroskopischen Gefäße zu sehen. Heute machen wir das mit dem Laserscanner, der die Netzhaut durch die Pupille abrastert. Eine Software erfasst geringste Bewegungen, d.h. den Fluss der roten Blutkörperchen. Das Gerät heißt OCT-A, das steht für optische Kohärenztomographie-Angiographie. Das geht irre schnell, ist hoch präzise, ohne Farbstoff und andere invasive Maßnahme. Am Augenhintergrund sehen wir so, ob Gefäße intakt oder geschädigt sind. Mehr noch, wir können damit auch Schicht für Schicht in die Tiefe, in kleinste Kapillare, zoomen. Das ist die genaueste Gefäßanalyse, die man am lebenden Menschen ohne medizinische Eingriffe derzeit hat.

Wie erklärt sich der Konnex zu Kardio-Problemen genau?

Die Gefäße am Augenhintergrund verändern sich während des Lebens nicht. Sie sind charakteristisch und identisch mit jenen im Gehirn, in der Niere, im Herz. Das sind jene Organe, bei denen sich diese stabilen Gefäße im Körper nur unter Erkrankung verändern. Das kann Diabetes, eine Nieren- oder Gehirnerkrankung sein. All das kann man am Augenhintergrund ablesen. Wir beschäftigen uns konkret mit Herzerkrankungen, auf die man mit Digitalbildern des Scanners gut schließen kann. Vielleicht wird die Methode bald Herzkatheter- und ähnliche Untersuchungen ersetzen.