Bereitstellung nötiger Ressourcen

Viele Möglichkeiten

Ansprechpartnerin für Förderungen im Bereich Wissenschaft und Forschung ist die Kulturabteilung der Stadt Wien. Das ist eine Servicestelle für alle in Wien lebenden Menschen, die im Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbereich tätig sind. Das Ziel ist eine faire, vielfältige und auf Qualität beruhende Verteilung der vorhandenen Fördermittel. Deshalb stehen die Mitarbeiter*innen der Kulturabteilung allen Antragsteller*innen auf Augenhöhe, konstruktiv und lösungsorientiert zur Verfügung. Respekt und ein wertschätzendes, inklusives Verhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein gemeinsames kulturelles Schaffen in Wien. Dazu gehört die Vielfalt in allen kulturellen Bereichen, ein Bewusstsein für Gleichstellung, ein klares Bekenntnis gegen jede Form der Diskriminierung und für faire Entlohnung für Kulturarbeit.

Neben Einzel- und Gesamtförderungen kann in der Kulturabteilung auch um Wissenschaftsstipendien angesucht werden. Dabei werden kleine Forschungsprojekte mit Bezug zu Wien und exzellente Projekte von Absolvent*innen von Universitäten und Fachhochschulen gefördert.

wien.gv.at/kultur