Artenverlust durch urbanen Konsum

Städte sind die Orte, an denen der Kampf für nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren wird“, sagte schon Ban Ki-moon, ehemaliger UN-Generalsekretär. Tatsächlich lebt heute bereits mehr als die Hälfte der Menschen in Städten, bis 2050 werden es voraussichtlich mehr als zwei Drittel sein. Auch vor Wien macht die Urbanisierung nicht halt: Prognosen zufolge werden im Jahr 2100 in der Bundeshauptstadt 2,71 Millionen Menschen wohnen. „Viele Einwohner*innen bedeuten einen hohen Ressourcenbedarf“, sagt dazu Univ.Prof. Dr. Fridolin Krausmann vom Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Aber Städte sind auch der Hebel, den man am besten betätigen kann, um diesen nachhaltigen Ressourcenbedarf zu gestalten.“