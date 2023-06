„Angst vor Herzinfarkt ist gesunken“

Herz und Hirn

Denn unser Herz und unser Kopf sind wesentlich enger miteinander verbunden, als viele glauben wollen. Bei vielen äußert sich das unter anderem durch Herzrasen in Stresssituationen. Auch Gastronomin Gensbichler kennt dieses Phänomen und will von der Expertin wissen, was man dagegen tun kann. „Herzrasen ist ein Teil des Lebens. Lesen Sie Gedichte von Goethe oder von Schiller, in irgendwelchen Formen kommt Herzklopfen darin vor. Herz und Hirn hängen ganz eng miteinander zusammen. Das Beste in so einem Fall ist daher, sich an diese Herz-Hirn-Achse zu erinnern und Techniken anzuwenden, die an Yoga und Meditation angelehnt sind. Ein besonders einfacher Trick ist, manchmal auch ganz tief durchzuatmen und sich die Zeit zum Reflektieren zu nehmen.“

Also hören wir nicht nur auf unser Herz, sondern achten wir auch darauf.