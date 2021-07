Dieses Video bringt Sie garantiert zum Schmunzeln

Fröhlich in den Tag starten Wenn der Tag fröhlich beginnt, geht er meist auch fröhlich weiter. Deshalb lohnt es sich, öfter mal in den Spiegel zu schauen und sich mit einer Grimasse zu begrüßen. Man kann sich auch einen schönen Tag wünschen und sich anlächeln. Das wirkt manchmal Wunder - bedeutet es doch, dass man sich selbst Freude und Spaß in den Alltag holen kann.

Nicht so oft ärgern Ihnen reißt zum dritten Mal der Faden beim Knopfannähen ab? Ärgern Sie sich mal nicht, sondern reißen Sie ihn doch einfach ein viertes Mal selbst ab. Vielleicht müssen Sie dann auch zu lachen beginnen und können sich freuen, dass Sie nichts Schlimmeres beschäftigt.

Lass dich überraschen! "Guten Tag, mein Name ist Marylin Monroe." Das stimmt natürlich nicht, das wissen Sie und die Person, die Sie ansprechen. Aber vielleicht haben Sie Ihr Gegenüber überrascht, kurz irritiert, zum Lachen gebracht? Dann ist der Zweck auch schon erfüllt. Es kann so einfach sein sich selbst und andere zu überraschen, etwas anders zu machen als allgemein üblich. Solche Überraschungen und Abweichungen vom Alltag können durchaus gute Laune machen.Öfter "Fasching" feiern Im Fasching verwandeln sich viele Menschen, schlüpfen in eine andere Rolle und atmen plötzlich auf. Dieses "aus-sich-heraus-treten" kann eine befreiende Wirkung haben. Es geht nicht darum, sich zu verstecken, hinter der Maske der Anonymität Regeln zu brechen oder auf Kosten anderer Spaß zu haben. Es geht ums Positive, das gefeiert wird. Ein ganz persönlicher, kleiner Fasching sozusagen. Den kann man immer wieder mal feiern, auch mitten im Jahr. Wie der Clown, der das täglich macht und dabei versucht, seine Lust am Sein und Verwandeln zu versprühen und weiterzugeben. Er ist neugierig, behauptet alles zu sein und alles zu können. Dabei lernt er die Welt und seine Menschen immer wieder neu kennen und lieben. Und ein schönes Gefühl macht sich breit - die Lebensfreude. Probieren Sie es aus und genießen Sie auch Ihren ganz persönlichen Fasching - nicht nur im Fasching.Für besonders Mutige - die Königsklasse Betreten Sie den Aufzug mit den Worten: "Die Fahrkarten bitte. Dankeschön und noch eine gute Reise. Fahren Sie nicht so schnell." Was dann passiert? Sie werden es sehen. Nur so viel sei verraten: Die Chancen stehen gut, dass Sie am Abend fröhlich schlafen gehen.