Wellness-Hotels: Oasen der Stille

Neu und so schön: Im Nidum, das am 22. Dezember auf einem sonnigen Hochplateau im Tiroler Mösern seine Pforten öffnet, ist alles vom Feinsten. 30 Kilometer von Innsbruck entfernt hat der charmante, junge Südtiroler Hotelier Maximilian Pinzger (siehe Fotogalerie) das frühere „For Friends“-Hotel umgebaut und mit bis zu 118 m² großen Designer-Suiten ausgestattet – mit viel Holz, freistehender Badewanne, Kamin und Kaffeemaschine. Dennoch lautet das sympathische Motto: Luxus ohne Krawatte, wie beim Dinner in einem der vier Restaurants. Zuvor geht’s ab aufs Dach für einen Aperitif oder eine Runde im Infinity-Pool. Sollte die Sonne sich verstecken, wartet der 1.500 m²-große Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Saunen, Beauty, Spa, Whirlpool und Fitness. Besonderheit: Eine direkt in den Fels gebaute und nur über eine Hängebrücke erreichbare „In Da Mountains Sauna“.

INFO: Das NIDUM hat 57 Designer-Suiten zwischen 35 m² (ab 145 €) und 118 m² (ab 385 €). Im Jänner lohnt sich ein Blick auf die zahlreichen Eröffnungsangebote.

NIDUM, Am Wiesenhang 1, 6100 Mösern

05212/20300, info@nidum-hotel.com

www.nidum-hotel.com