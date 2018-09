WeightWatchers: Es soll künftig nicht nur ums Abnehmen gehen

Kaum eine andere Firma steht so sehr für den Kampf gegen überschüssige Kilos wie WeightWatchers. Am Montag verkündete die US-Firma jedoch eine Abkehr vom puren Fokus aufs Abnehmen. Stattdessen soll das Unternehmen zum Wellness-Anbieter werden, wie Chefin Mindy Grossman mitteilte. Während das Angebot größer wird, wird der Name kürzer: WeightWatchers heißt künftig nur noch WW.

"Wir haben uns immer dazu verpflichtet gefühlt, das beste Programm zum Gewichtsmanagement anzubieten", sagte Grossman. Nun wolle der Konzern sein Angebot breiter aufstellen: "Ob Gewichtsreduzierung, gesunde Ernährung, mehr Bewegung, eine positive Einstellung oder gar alles zusammen". Die US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey, seit 2015 Anteilseignerin der Abnehm-Firma, ergänzte: "Die Rolle, die WW im Leben von Menschen spielen kann, geht über eine Anzeige auf einer Waage hinaus."

Punkte gegen Wellness-Angebote tauschen

Mehr als 50 Jahre verdiente WeightWatchers mit Abnehmplänen, Gruppentreffen und dem Verkauf von Lebensmitteln Milliarden. Abnehmende Kundenzahlen, Umsätze und Gewinne machten 2015 aber einen Neubeginn nötig, der mit einem neuen Management gelang. Die Zahl der Kunden weltweit stieg zwischen Juli 2017 und Juni 2018 um gut ein Viertel auf 4,5 Millionen.

Der Aufschwung kam vor allem aus dem Internet. Der größte Teil der Kunden geht heute nicht mehr zu den wöchentlichen Treffen, sondern nutzt WeightWatchers ausschließlich online. Diesen Trend Richtung Netz will WW weiter vorantreiben. Dort hat das Unternehmen aber eine starke Konkurrenz durch andere Abnehm- und Fitnessangebote.