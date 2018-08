Warum Sie vorm Schlafengehen Yogamusik hören sollten

Die entspannenden Klänge von Yogamusik sind besser als Popmusik oder gar keine Musik zu hören – das konnten indische Wissenschaftler in Bezug auf die Herzfrequenz zeigen. An der Studie nahmen 149 gesunde Menschen teil, die in unterschiedlichen Nächten entweder beruhigende Yogamusik, Popmusik mit stetigen Beats oder gar keine Musik vor dem Einschlafen hörten. Sie waren im Schnitt 26 Jahre alt.

Bei den Teilnehmern wurde jeweils die Herzfrequenzvariabilität für fünf Minuten gemessen bevor die Musik bzw. die Stille begann, zehn Minuten während der Musik bzw. Stille sowie fünf Minuten danach. Die Herzfrequenzvariabilität ist die Fähigkeit des Menschen, auf seinen Herzrhythmus Einfluss zu nehmen. Eine hohe Herzfrequenzvariabilität zeigt, dass sich das Herz an äußere Veränderungen anpassen kann, etwa bei Angst oder Ruhe. Eine niedrige Herzfrequenzvariabilität ist mit einem bis zu 45 Prozent höherem Risiko für ein Herz-Kreislauf-Ereignis, etwa einen Herzinfarkt, verbunden.