Warum Seife besser ist als Duschgel und Shampoo

Umgekehrt ist herkömmliche Seife zwar leicht alkalisch, aber trotzdem meist verträglicher für Haut und Umwelt. Das liegt nicht nur an den Inhaltsstoffen, die in der Regel besser abbaubar sind, man braucht auch keine Plastikflaschen und -tuben.

Dass sich die Seife wieder mehr Platz in unseren Badezimmern zurückerobert, zeigt sich auch in den Drogerien: Vor allem Öko-Marken setzen jetzt auf festes Shampoo in Seifenform (z.B. alverde Kokos oder Mandarine-Basilikum oder vegane Produkte von Tinktura, 60 g je 4,95 €). Aber auch kleine Anbieter haben viel Auswahl für individuelle Bedürfnisse – etwa Hautsinn (www.hautsinn.com, 50 g ab 9 €) oder Wiener Seife (wienerseife.at, 125 g ab 8 €). Mein Kopfhaut-Dilemma ist zwar noch nicht ganz gelöst, aber die Irritationen fallen deutlich milder aus. Fortsetzung folgt.