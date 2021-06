Therme Bük: Thermenglück an kalten Tagen

Entspannung im wohltuenden Heilwasser

Es war der Zufall, der am Anfang der Geschichte der Therme Bük steht. In den 1950er Jahren wurde bei einer Bohrung nach Erdöl überraschenderweise eine Heilquelle gefunden. 55 Jahre nach seiner Eröffnung gilt die Therme Bük heute als eine der beliebtesten Heil-, Strand- und Erlebnisbäder Europas und ist die zweitgrößte Therme Ungarns. Nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist sie eine perfekte Tages- oder Wochenenddestination. Das fabelhafte Heilwasser, Heilbehandlungen und das Angebot an Therapien lassen den Thermenbesuch zu einer Gesundheitskur werden.