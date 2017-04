Spas(s) für Zwei

Am Wasser zu relaxen ist zu zweit einfach schöner als allein. Egal ob drinnen am Pool oder draußen am See. Was sich Pärchen sonst noch wünschen? Umgeben von einer herrlichen Sauna- oder Naturlandschaft ganz privat, ohne Kinderlärm, zu wellnessen. Die schönsten Spas haben wir hier zusammengestellt - manche davon mit einem herrlichen Naturbadeteich. Und wenn auch Kinder bei manchen Hotels erlaubt sind, ins Spa dürfen sie erst ab 16 Jahren.

Seehotel Enzian Weissensee, Kärnten (Foto oben)

SEE–SPA. Mitten im Landschaftsschutzgebiet an der schönsten Stelle des Weissensees, liegt das romantische Seehotel mit eigenem See-Spa. Auf Wunsch können Pärchen Spa und Saunabereich privat gebucht werden (offen bis 23 Uhr). Beim ungestörten Wellnessen mit Kräuterdampfbad und Panoramaruheraum ziehen dann höchstens Seevögel draußen vorbei. Und was gibt es Besseres, als nach der Sauna in den See zu springen? Weiters stehen Ruderboote, E-Bikes und Fahrräder bereit.

INFO: Verschiedene Pauschalangebote z. B. für Pfingsten: Drei Nächte/HP

bei Candlelightdinner pro Person 300 €, Tel (0)4713 2221, [email protected] , http://www.seehotelenzian.at

Foto: michael huber/www.huber-fotografie.at

Hotel das Ronacher, Bad Kleinkirchheim, Kärnten

1001-Nacht Spa. Entspannung wie im Märchen – denn das 1001-Nacht-Spa auf 140 m² mit Licht-, Duft-, und Klangsauna kann auch nach dem Hauben-Gourmet-Abendessen besucht werden. Für Verliebte ist der Genuss von Spa, Musik und wohltuenden Aromen mit Edelsteinessenzen am schönsten. Und draußen locken bei Sonnenschein die Thermal- und Sole-Pools.

INFO: Pauschalangebote für „Zeit für Zärtlichkeit“: 25. Mai bis 10. Dezember, ab 837 € pro Person, 3 Nächte inkl. HP und diversen Extras. Tel (0) 4240 282, [email protected] ,http://www.ronacher.com

Foto: Beigestellt

Romantik Hotel Weisses Rössl, Wolfgangsee, Oberösterreich

Seebad & PARTNERSPA. Umgeben von einer herrlichen Bergkulisse, relaxen die Gäste in einem schwimmenden beheizten Seebad am Wolfgangsee auf 1.500 m² oder in der Panoramasauna. Im SPA & Beauty gibt es Verwöhnstunden mit Double-Rituals, Ayurveda und frischem Grander-Wasser.

INFO: Pauschalen für „Zeit zu zweit“ bis 23. Mai, zwei Nächte mit Massage und Romantik-Dinner ab 646 € für zwei im DZ, Tel (0)6138 2306-0 [email protected] , http://www.weissesroessl.at

Foto: Beigestellt

Hotel NESSLERHOF Großarl, Salzburg

SPA & Bergwelt. Das Hotel liegt nur wenige Meter entfernt von der Talstation der Hochbrandbahn und ist idealer Ausgangspunkt für Wandern oder Biken im Großarltal. In der über 800m² großen Pool- und Saunawelt mit Ruheräumen und Fitnesszonen bringt das Spa, ausgestattet mit Holz, Loden, Leder und einem atemberaubenden Blick auf die Salzburger Bergwelt, optimale Entspannung für Liebespaare. Sehr privat wird auch das Gourmet-Dinner in einem der sechs Restaurants mit Nischen und Fensterplätzen. Paaranwendungen wie simultanes Massieren, oder Alpenfeeling für zwei mit Aktiv-Bad und Ganzkörpermassage. Privater Spabereich mit Solebecken und Saunen nur für Erwachsene.

INFO: Pauschalen ab 313 € für 2 Nächte inkl. Verwöhnpension und Spa,

http://www.lifestylehotels.net/hotel-nesslerhof, http://www.nesslerhof.at

RITZ CARLTON Wien

Dayspa. Hier fühlen sich nicht nur Pärchen wie im Urlaub – auch wenn’s nur für einen Tag ist. Neben Beauty- und Wellnesstreatments, die auch Ernährungs- und Fitnesspläne beinhalten, kann man sich mit österreichischen Kosmetikprodukten und Behandlungen von Susanne Kaufmann verwöhnen lassen. In den großzügigen Pool dürfen Jugendliche erst ab 16. Ein idealer Rückzugsort mitten in der Stadt auf 2000 m² mit Unterwassermusik, Fitnessraum, Dampfbad, Sauna und zwei Treatment-Suites für Pärchen.

INFO: Private Suite Spa für 4 Stunden 360 €, Day-Spa für 3 Stunden, 40 €, Wochenende, 50€, http://www.ritzcarlton.com

Foto: /michael huber/www.huber-fotografie.at

HOTEL EDER Maria Alm, Salzburg

Design-Private-Spa. Mitten im Wandergebiet mit 340 Wanderkilometern um den Hochkönig genießt man in diesem Design-Hotel neben dem Spa besonders auch die gute regionale Küche des „Dorfwirts“ mit den Pinzgauer Schmankerln. Abends gibt es dann Livebands und Cocktails. Im Private-Spa können sich Pärchen mit verschiedenen Aromaölen bei Lichtspielen, Sekt, Früchten und Musik verwöhnen lassen. Zusätzlich stehen ein 25-Meter-Pool und ein Moorbad zur Verfügung.

INFO: Pauschalen auf Anfrage. Zimmer ab 142 € pro Person, Tel 0043 6584 7738 [email protected] , http://www.lifestylehotels.net/hotel-eder

BERGRESORT WERFENWENG Salzburg

Private Spa Suiten & Vinoble-Spa. Höhenluft, gute Küche und ein tolles Puria-Premium-Spa sind perfekt für einen Urlaub zu zweit. Auf 1.600 Quadratmetern wird alles geboten, was Körper, Geist und Seele Erholung und neuen Elan bringt. Einzigartig in Österreich ist die multisensorische Entspannungsliege Cloud 9, in der man auch als Paar wie auf einer sphärischen Klangwolke, eingehüllt in geheimnisvolles Licht und sanftes Schaukeln, dem Alltag entkommen kann. Wer mit der Bahn anreist oder den Autoschlüssel abgibt, wird mit der SAMO-Card für Gratis-Fahrten in Ortstaxis und Elektroautos belohnt.

INFO: Preise ab 79 € pro Nacht pro Person inklusive Frühstück und Nutzung der PURIA Premium Spa. 2., 3., und 4. Nacht jeweils um 10 € günstiger, Tel (0) 6466 / 391 678, [email protected] ,

http://www.travelcharme.com

BRANDSTETTERHOF Stans, Tirol

Naturbadeteich & Private-Spa. Das kleine 4-Sterne-Luxushotel mit 20 Zimmern und Suiten ist als

Erwachsenenhotel voll auf Ruhe ausgerichtet. Auch ins Spa darf man erst ab 16. Ein Wellnesstag zu zweit mit Bio-Sauna, finnischer Sauna, Aroma-Dampfbad und verschiedenen Treatments. Außerdem gibt es einen Naturbadeteich mit 28 Grad – und Private-Spa-Behandlungen für Paare.

INFO: Pauschale Wellness mit dem Partner, drei Nächte im Kuschelzimmer mit 3/4 Pension und Wellness-Behandlungen ab 396 € p.P,http://www.brandstetterhof.at

Foto: Cathrine Stukhard

ELISABETH HOTEL, Mayrhofen, Zillertal, Tirol

Adults only. Entspannung finden Gäste im „Elisense“ Spa auf 1.400m² mit Indoorpool, Saunen, Relax- und Fitnesszonen. Weiters gibt es auch ein Med-Spa für Diagnostik, Check-up und Treatments. Das Design-Hotel mit Gourmetrestaurant liegt umgeben von den Zillertaler-, den Tuxer- und den Kitzbüheler-Alpen mit 200 Kilometer Rad- und Wanderwegen.

INFO: Premium Private Retreat , Zimmer p.P. ab 256 €. Pauschalen für „Auszeit zu zweit“ 24. 5. bis 5. 11., ab 934€, für drei Nächte und HP,http://www.lifestylehotels.net/de/elisabethhotel-mayrhofen

BERGERGUt Mühlviertel, Oberösterreich

Hideaway für Paare. In dieser schönen Landschaft ist das kleine Hotel mit neu designten Suiten, einer stylischen Spa-Landschaft und einem Hauben-Restaurant der ideale Platz für Romantiker. Wer will, nützt auch den Butler- und Concierge-Service, den Audi R8 Spyder, die zwei Harleys oder die pfiffigen Vespas für einen Ausflug zu zweit. Danach geht’s ab ins Spa mit beheiztem Außenpool, Indoor-Romantikpool und ruhiger Saunalounge.

INFO: Pauschalen für 2 Nächte, Anreise So bis Mi, ab 284 € p.P, (0)7216/4451, [email protected] , http://www.romantik.at

Hotel Warmbaderhof, Warmbad Villach, Kärnten

Dayspa. Am besten beginnt man einen schönen Ferientag zu zweit hier in Kärnten: auf 1.800 m² mit In- und Outdoor-Wasserwelten, Whirlpool, Saunen, Dampfbädern und Solegrotte. Bei Sonnenschein geht’s hinaus auf die Liegewiese oder zu den Panorama-Ruhezonen mit Ausblick in den Warmbader Naturpark. Im Spa sind Kinder erst ab 12 Jahren willkommen.

INFO: Dayspa pro Person 99 € inkl. Massage, Reservierungen Tel (0) 4242 3001 1295, [email protected] at, http://www.warmbaderhof.com